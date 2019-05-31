Россия предложила Японии ввести безвизовый режим

Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно, передает ТАСС.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями», — заявил он. Лавров выразил надежду, что диалог между странами продолжится.

Глава российского МИД добавил, что в первую очередь речь идет об инициативе президента России Владимира Путина о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.

В феврале 2019-го сообщалось, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан России. Высказывалось предположение, что этот шаг Токио смягчит позицию России в вопросе заключения мирного договора между странами.

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