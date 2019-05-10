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Лавров рассказал японцам о значительных расхождениях по мирному договору

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Сергей Лавров и Таро Коно

Между Москвой и Токио сохраняются значительные расхождения по вопросу мирного договора. Об этом в пятницу, 10 мая, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно в Москве, передает «Интерфакс».

По словам Лаврова, переговоры могут поспособствовать тому, что стороны смогут понять, как преодолеть противоречия.

Министр напомнил, что ранее уже состоялись два раунда переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран, а также ряд консультаций между их заместителями.

В феврале Лавров говорил, что речи о подписании договора на японских условиях в обмен на японские инвестиции в российскую экономику идти не может. «Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались», — заявил он.

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Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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