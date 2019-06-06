Парламент Японии призвал предлагавшего отвоевать Курилы политика уйти в отставку

Нижняя палата японского парламента единогласно поддержала резолюцию, которая осуждает депутата Ходаку Маруяму, предлагавшего вернуть южные Курилы Японии военным путем, и требует его добровольно уйти в отставку и отказаться от депутатского мандата, сообщает NHK.

Принятый законодателями документ не имеет обязывающей силы — Маруяме предлагают самостоятельно принять решение об уходе. 20 мая сообщалось, что он не считает себя виновным в призывах к войне и сдавать мандат не собирается.

Он полагает, что лишь гипотетически обсуждал вопрос войны за спорные острова, что не нарушает японскую конституцию, в которой провозглашен отказ от войны как средства решения международных конфликтов.

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Скандальные реплики политика прозвучали в середине мая, когда он сопровождал группу бывших жителей южных Курильских островов в поездке на остров Кунашир. Во время ужина он неоднократно пытался завести разговор о том, стоит ли рассматривать войну как способ возвращения территорий. Его собеседники отказывались говорить с ним на эту тему, но он продолжал. Сообщается, что Маруяма при этом был пьян.

Ранее сообщалось, что МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил.

Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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