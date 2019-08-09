Япония сделала южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи показаны как часть территории Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.

Интерактивная карта показывает маршрут олимпийского огня по стране. Южные Курилы на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

Ранее правительство Японии отказалось принять протест российской стороны по вопросу южных Курил. Токио посчитал подобные представления от Москвы неприемлемыми.

Япония отрицает российский суверенитет над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе России.

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