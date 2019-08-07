Япония отказалась принять протест России по вопросу южных Курил

Правительство Японии не приняло протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

Комментируя ноту протеста, врученную накануне послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым, Суга заявил, что Токио не принимает этих протестов, считая подобные представления от Москвы неприемлемыми.

Материалы по теме Курильские и российские Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией

6 августа в МИД России вручили Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Япония отрицает российский суверенитет над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!