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07:27, 18 июля 2026Бывший СССР

Украинцы сообщили о принудительной депортации из ЕС

РИА Новости: Принудительная депортация украинских мужчин из ЕС началась с конца 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принудительная депортация подлежащих мобилизации украинских мужчин из Европейского союза (ЕС) началась с конца 2025 года. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, это стало известно в результате допросов солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки.

Как утверждает представитель силовых структур, в составе данного формирования действуют взводы, укомплектованные выдворенными из Евросоюза украинцами. При этом, добавил он, некоторые из них жили в Европе более десяти лет.

Ранее сообщалось, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в ВСУ. Отмечалось, что мера депортации начала активно применяться к мужчинам с истекшим сроком документов.

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