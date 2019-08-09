В России раскритиковали появление южных Курил на карте Олимпиады-2020 в Японии

Обозначение нескольких Курильских островов как части территории Японии на сайте Олимпийских игр 2020 года — это еще один случай неправомерных действий Токио, заявил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

«Эти острова — российские и только российские. Ситуация особенно некорректна в преддверии самых важных событий спортивного четырехлетия», — добавил чиновник.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, которые Япония не признает российскими, были указаны как японские на интерактивной карте маршрута олимпийского огня по стране.

В августе российский МИД вручил японскому послу ноту протеста из-за нарушений со стороны японских участников безвизовых обменов на южных Курилах. Правительство Японии посчитало подобные представления Москвы неприемлемыми.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, на 25 августа — 6 сентября 2020 года намечена Паралимпиада.

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