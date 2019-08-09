Россия прокомментировала олимпийскую карту с японскими Курилами

Москва считает, что включение Японией на картах южной части Курил в свой состав неправомочно и не идет на пользу отношениям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что подобные действия неправомочны», — подчеркнула дипломат. Она также отметила, что такие шаги «отравляют атмосферу отношений с Россией» и не идут на пользу для создания атмосферы «решения сложных остающихся вопросов».

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Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, которые Япония не признает российскими, были указаны как японские на интерактивной карте маршрута олимпийского огня по стране.

В августе российский МИД вручил японскому послу ноту протеста из-за нарушений со стороны японских участников безвизовых обменов на южных Курилах. Правительство Японии посчитало подобные представления Москвы неприемлемыми.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, на 25 августа — 6 сентября 2020 года намечена Паралимпиада.

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