Путин ответил на призыв японцев заключить мирный договор

Россия стремится заключить мирный договор с Японией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

Так глава государства ответил на призыв японской стороны заключить мирный договор. Выступая на ВЭФ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости «сделать все», чтобы два государства двигались вперед, пока не достигнут главной цели. «На первый взгляд, казалось бы, это так просто, на самом деле, вся эта проблема досталась нам из прошлого, но мы, действительно, и я, и Синдзо, мы хотим ее решить», — заявил Путин.

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По словам российского лидера, Москва и Токио будут двигаться к решению проблемы мирного договора на основе декларации 1956 года, которая была подписана председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным и премьер-министром Японии Итиро Хатоямой. «Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», — резюмировал глава государства.

Накануне, 4 сентября Абэ заявил о желании вывести переговоры по мирному договору с Владимиром Путиным на новый уровень. Токио рассчитывает на проведение «откровенного диалога».

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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