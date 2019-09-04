Абэ захотел вывести переговоры с Путиным на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что желает вывести переговоры по мирному договору с российским президентом Владимиром Путиным на новый уровень. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — сказал Абэ.

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Встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина состоится в четверг, 5 сентября, в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

В августе Япония заявила, что хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. По словам представителя японской стороны, Абэ необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным и поговорить напрямую из-за возникших между двумя странами «проблем».

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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