Трамп, Абэ и Моди обменялись «крутым» приветствием

Видео: t.me/dimsmirnov175

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись приветствием «кулак о кулак». Видео с индийского телеканала разместил в своем Telegram-канале корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, что лидеры сначала позируют для фотографий, а затем по инициативе Трампа «сталкиваются» кулаками и смеются. «Давайте как крутые сделаем», — отметил журналист.

Ранее Трамп начал с шутки переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер погрозил ему пальцем и сказал: «Пожалуйста, не вмешивайся в выборы!»

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

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