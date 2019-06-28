Мэй назвала Путину условие восстановления отношений

Отношения Лондона и Москвы нельзя нормализовать при продолжающихся угрозах с российской стороны. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в японской Осаке, передает Sky News.

«Она сказала президенту, что нормализации двусторонних отношений не может быть, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам», — отметили в офисе премьера.

Кроме того, Мэй выразила беспокойство действиями России на Украине. По ее словам, для любого прогресса необходима деэскалация конфликта, передает ТАСС.

Глава правительства также подчеркнула, что желает привлечь к ответственности виновных в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Reuters.

27 июня Путин в интервью британской газете Financial Times заявил, что история с отравлением Скрипаля и его дочери «не стоит и пяти копеек».

До этого представитель Мэй рассказал, что ее встреча с президента России и премьер-министра Великобритании на саммите «Большой двадцатки» (G20) не означает нормализации отношений между Москвой и Лондоном.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Россия в свою очередь отвергает все обвинения британской стороны. Отношения Великобритании и России ухудшились после этого инцидента.

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