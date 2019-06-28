Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй при встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке намерена потребовать от него выдать россиян, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей. Об этом сообщает Independent.

«Я объясню, какую позицию занимает Лондон по делу Солсбери. Мы считаем, что эти лица должны быть привлечены к ответственности», — заявила она.

Политик добавила, что ей известно о том, что Россия не выдает своих граждан. «Есть европейские ордера на арест этих людей, и если они покинут пределы России, то мы приложим все усилия, чтобы они предстали перед судом», — сказала она.

27 июня Владимир Путин в интервью британской газете financial Times заявил, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери «не стоит и пяти копеек». По словам российского лидера, бывший полковник ГРУ уже был наказан в России и не представлял интереса. «Вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений», — сказал он.

26 июня представитель Мэй рассказал, что встреча президента России и премьер-министра Великобритании на полях саммита «Большой двадцатки» в конце июня не означает нормализации отношений между Москвой и Лондоном.

Отношения Великобритании и России ухудшились после инцидента городе Солсбери 4 марта 2018 года. Тогда бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Россия в свою очередь отвергает все обвинения британской стороны.

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