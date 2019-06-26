Встречу Путина и Мэй отказались считать началом нормализации отношений

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая пройдет на полях саммита «Большой двадцатки» в конце июня, не означает нормализации отношений между Москвой и Лондоном. Об этом заявил представитель Мэй, пишет Reuters.

«Позиция премьер-министра по вопросу Солсбери и более широкой картины злонамеренного поведения России хорошо известна. По ее словам, мы остаемся открытыми для других отношений, но это может произойти, если Россия воздержится от действий, которые подрывают международные договоры и нашу коллективную безопасность», — сказал он.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Представитель британского премьера также назвал предстоящую встречу хорошей возможностью донести до России позицию британских властей относительно перспектив сотрудничества.

Ранее, 6 июня, Мэй заявила, что отношения двух стран могут улучшиться только после изменения поведения России. По ее мнению, российская агрессия и дестабилизирующая активность подрывает заявления Москвы о готовности быть ответственным международным партнером.

Отношения Великобритании и России ухудшились после инцидента городе Солсбери 4 марта 2018 года. Тогда бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Россия в свою очередь отвергает все обвинения британской стороны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!