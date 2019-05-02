Интернет и СМИ
 
Последние новости
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
В России заговорили о службе воздушных маршалов
Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга
Зеленский выбрал главу своей администрации
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России
Лоза порассуждал о «Детской неожиданности»
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Турция решила купить украинские танковые ракеты
Новости партнеров

МИД Британии оценил интервью Петрова и Боширова

Перейти в «Мою Ленту»
Джереми Хант

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал «забавным» интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на речь министра, подготовленную для выступления в Эфиопии в рамках Всемирного дня свободы печати.

По словам Ханта, после происшествия в Солсбери российские власти подготовили более 40 версий, объясняющих этот инцидент. Глава МИД назвал телеканал Russia Today, которому Петров и Боширов дали интервью, «оружием дезинформации» и надеется, что британский медиарегулятор Ofcom запретит его вещание.

Хант заявил, что Россия проводит внешнюю политику, ориентированную якобы на то, чтобы дестабилизировать западные демократии. «Им особенно нравится делать это с помощью манипулятивных СМИ, фейковых новостей, и я боюсь, что RT является частью этих усилий», — считает политик.

В марте 2018 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британским СМИ запретят работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала RT из-за «дела Скрипаля».

4 марта 2018 года Скрипалей нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jeremy Hunt: Russian TV station a 'weapon of disinformation'
Британским СМИ пообещали запрет в России в отместку за RT
В отравлении шпиона Скрипаля нашли украинский след
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:05Сегодня

Страшно стыдно

Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
14:36 1 мая

Вебкам-модель применила язык жестов и разбогатела

12:58 1 мая

В сети поделились самыми неожиданными действенными советами

14:4730 апреля

Американец с силой швырнул пса во время прямого эфира и лишился канала

Интернет и СМИ00:0125 апреля

«Нам это осточертело»

Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
15:58 1 мая

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

12:4630 апреля

Ларри Кинг прокомментировал слухи об остановке сердца

05:14Сегодня

Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга

Интернет и СМИ00:0130 апреля

Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный

Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
05:28 1 мая

Покусившейся на хамон мясной компании объявили бойкот

17:2129 апреля

Зеленский отказался общаться с российскими журналистами

18:30 1 мая

Церковный брак Петросяна и Степаненко отказались расторгать

Россия
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Путин уволил главного гаишника Москвы
Заведующая российским детсадом заставила ребенка целовать землю
Нашедшего просрочку в российском морге депутата лишили полномочий
Российский депутат украл невесту
Все материалы
Мир
«Американцы уже готовят санкции»
 
Призывавший Россию заткнуться британский министр уволен за утечку
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
В Израиле рассказали о нападках на евреев в России и на Украине
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России
Все материалы
Бывший СССР
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Заподозренный в домашнем насилии министр уволился через день после назначения
Зеленский выбрал главу своей администрации
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
В парламенте Эстонии расхотели видеть флаг Евросоюза
Все материалы
Экономика
Повод для паники
Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Банкнота в 100 рублей стала одной из самых красивых в мире
В России обнаружили пиво по четыре рубля за 100 граммов
Рассчитан курс рубля на лето
На Украине подешевел газ
Все материалы
Силовые структуры
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Найденные в квартире мумии россиянки с ребенком обернулись делом об убийстве
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи
Все материалы
Наука и техника
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Пуски российских ракет «Уран» показали на видео
Найдено противоядие от укуса самой ядовитой медузы
Объяснена природа загадочного объекта в космосе
Раскрыт ядерный арсенал США
Все материалы
Спорт
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Лучшая российская легкоатлетка рассказала о своих заработках
Юрген Клопп«Каждый игрок хочет попасть сюда»
«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?
Смолов заинтересовал немецкий клуб
Врачи обрекли Касильяса на жизнь без футбола
Бывший боец UFC отказался видеть своих детей в MMA
Путин разрешил болельщикам Евро-2020 въезжать в Россию без виз
Все материалы
Культура
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Уничтоженные в СССР
Десять главных сериалов на замену «Игре престолов»
Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее
Киркоров назвал условия отказа от «Евровидения»
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Подготовку героев «Игры престолов» к битве с Королем Ночи раскритиковали
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
В сети поделились самыми неожиданными действенными советами
МИД Британии оценил интервью Петрова и Боширова
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Все материалы
Путешествия
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Проблемный Boeing 737 MAX вновь поднялся в небо
Два самолета столкнулись в английском аэропорту
Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену
Все материалы
Из жизни
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
Индийские военные обнаружили следы йети
Ученые обнаружили в креветках кокаин и кетамин
Англичанка предпочла мопса парню
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Все материалы
25 лет без Сенны
Воспоминания очевидцев о гибели Айртона Сенны
Летающие КамАЗы, мультяшная Mazda и постсоветский киберпанк
Автомобильные ролики на стыке культурных жанров
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
У бейсбольной команды LA Dodgers появился собственный хардкорный пикап
Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса
Российский инвестфонд воскресит проект гиперкара Lada
Все материалы
Дом
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Миксер с крышкой
Каким архитекторы видят новый Нотр-Дам: сумасшедшие идеи со всего мира
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы