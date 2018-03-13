Британским СМИ пообещали запрет в России в отместку за RT

Британским СМИ запретят работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today из-за «дела Скрипаля». Об этом во вторник, 13 марта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на «России 1».

«Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today», — сказала она.

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Ранее британские парламентарии призвали отозвать лицензию у RT, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери, передает РИА Новости.

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. Всего пострадал 21 человек, включая сержанта полиции, который первым прибыл на место происшествия.

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