Путин понадеялся на невозможность новой холодной войны

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что холодной войны больше не будет. Об этом он заявил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин сказал: «Не хотелось бы». При этом он отметил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени, поскольку она имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».

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Ранее Путин неоднократно обвинял страны Запада в желании вернуть времена холодной войны. Так, после присоединения Крыма к России в 2014 году президент назвал неадекватной реакцию ряда государств на случившееся и заявил, что Европа и США хотят развязать новую холодную войну. В конце 2016-го Путин заявил о пропавших даром для некоторых стран уроках этого периода времени.

Холодной войной называется военное, экономическое и идеологическое противостояние двух блоков государств. Центром первого блока был СССР, второго — США. Эта конфронтация, длившаяся с 1946 по 1989 годы, не была войной в полном смысле слова. Она сопровождалась гонкой вооружений, в том числе ядерных, периодически угрожавшей привести к третьей мировой войне.

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