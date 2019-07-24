Китай отказался участвовать в гонке вооружений

Пекин не собирается участвовать в гонке вооружений с любой другой страной. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне Китая, выпущенной Канцелярией по делам печати Госсовета Китая, передает ТАСС.

В документе отмечается, что Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия. «Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — говорится там.

В июне Россия и Китай призвали остальные страны вернуть все ядерное оружие на свою территорию. По мнению лидеров стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и прекратить развитие систем ПРО.

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