В НАТО объяснились за поведение после развала СССР

НАТО после окончания холодной войны расширила зону деятельности, чтобы продолжить свое существование. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед студентами в Новой Зеландии. Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг указал, что в течение 40 лет блок «делал только одно — сдерживал СССР, (...) и делал это успешно», а потому холодная война не переросла в реальные боевые действия. Однако затем пала Берлинская стена, прекратил существование СССР и Варшавский договор, поэтому перед альянсом встал вопрос дальнейшего пути.

«НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе», — рассказал генсек. По его словам, среди новых направлений оказалась борьба с терроризмом в Афганистане и африканским пиратством, а также этнические войны на Балканах.

В то же время ключевая задача альянса — защищать страны-члены от нападения — сохранилась, подчеркнул Столтенберг. «Мы не просим НАТО быть вовлеченной во все конфликты в мире», — сказал он.

Североатлантический альянс основан 4 апреля 1949 года в США, чтобы защитить Европу от советского влияния. В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.

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