В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.

Документ был подготовлен еще в апреле, однако на него обратили внимание только сейчас. В нем было описано расположение 150 единиц американского ядерного вооружения. Как следует из доклада, бомбы размещены на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

В НАТО заявили, что не будут комментировать информацию о ядерном потенциале альянса. Издание отмечает, что на прошлой неделе была опубликована финальная версия доклада, из которой была удалена информация о местонахождении ядерного оружия.

В конце июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается размещать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками. Столтенберг пояснил, что меры, которые альянс примет в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), останутся оборонительными. Союзники будут привержены принципу нераспространения ядерного оружия.

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26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия страны в ДРСМД, инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Приостановка выполнения Москвой положений договора стала зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа российскую сторону. Россия отвергает все обвинения, а также заявляет о недопустимости голословных утверждений.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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