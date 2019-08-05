Британия испугалась незаметных российских подлодок

Великобритания опасается российских подводных лодок, которые из-за своей тихости угрожают ее безопасности. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
По его словам, в настоящее время «русские извлекают выгоду из огромного увеличения расходов на исследования и разработки, произошедшего 15-20 лет назад». В итоге сейчас у России есть сверхтихие подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО), которые могут быть незаметны для британцев, заявил военный.
Военные опасаются, что российские подлодки могут незаметно отслеживать перемещения флота или подключаться к подводным интернет-кабелям. Они также отмечают, что британские субмарины и флагманский авианосец HMS Queen Elizabeth («Куин Элизабет») могут оказаться уязвимыми. Считается, что по меньшей мере одна из таких субмарин в последние месяцы прошла вблизи европейских береговых границ — своеобразный тест, насколько легко она может быть обнаружена.
Большие дизель-электрические подлодки проекта 636.3, известные также под неофициальным названием «Варшавянка», являются развитием субмарин проекта 877. Они могут действовать как в прибрежных водах, так и в дальней морской и океанской зонах, применяясь для борьбы с надводными кораблями, подлодками, уничтожения береговых целей и специальных операций.
В ноябре 2016 года Адмиралтейские верфи завершили контракт на постройку первых шести «Варшавянок» для Черноморского флота.