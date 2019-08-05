Британия испугалась незаметных российских подлодок

Великобритания опасается российских подводных лодок, которые из-за своей тихости угрожают ее безопасности. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По его словам, в настоящее время «русские извлекают выгоду из огромного увеличения расходов на исследования и разработки, произошедшего 15-20 лет назад». В итоге сейчас у России есть сверхтихие подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО), которые могут быть незаметны для британцев, заявил военный.

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Военные опасаются, что российские подлодки могут незаметно отслеживать перемещения флота или подключаться к подводным интернет-кабелям. Они также отмечают, что британские субмарины и флагманский авианосец HMS Queen Elizabeth («Куин Элизабет») могут оказаться уязвимыми. Считается, что по меньшей мере одна из таких субмарин в последние месяцы прошла вблизи европейских береговых границ — своеобразный тест, насколько легко она может быть обнаружена.

Большие дизель-электрические подлодки проекта 636.3, известные также под неофициальным названием «Варшавянка», являются развитием субмарин проекта 877. Они могут действовать как в прибрежных водах, так и в дальней морской и океанской зонах, применяясь для борьбы с надводными кораблями, подлодками, уничтожения береговых целей и специальных операций.

В ноябре 2016 года Адмиралтейские верфи завершили контракт на постройку первых шести «Варшавянок» для Черноморского флота.

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