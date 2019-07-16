В Германии испугались возможного «неожиданного удара» России

Россия продолжает вооружаться «запрещенными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе, заявили немецкие журналисты газеты Die Welt.

В своей статье они ссылаются на доклад бывшего генерала-лейтенанта бундесвера, бывшего заместителя генсекретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

По их словам, российские власти намеренно ищут конфронтации с западными странами и стремятся к уничтожению мирового порядка. Также докладчики обвинили Москву в желании подорвать сплоченность альянса. Краузе и Браус добавили, что Россия готовится нанести «неожиданный удар», который будет подкреплен угрозой ядерного взрыва.

Возможным местом начала «атак» докладчики назвали Прибалтику, Польшу, Украину и Черноморские страны. Также отмечается, что ключевую роль в этом конфликте будет играть Германия из-за своего географического положения. Краузе и Браус обратились к немецкому правительству с призывом привести бундесвер в боевую готовность, чтобы выполнять военные задачи НАТО.

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