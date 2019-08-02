В США определили шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс оценила возможность вступления Украины в НАТО. Об этом она рассказала в интервью «Новому времени».

Она подчеркнула, что в настоящий момент членство Украины в НАТО не представляется возможным из-за сложностей получения консенсуса. «Однако это не значит, что Украина не может приблизиться к НАТО, даже не обязательно используя формальное соглашение», — добавила Райс.

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По мнению бывшего госсекретаря США, Киев должен стремиться не к формальному вступлению в Североатлантический альянс, а участвовать в большом количестве мероприятий НАТО, например, пользоваться преимуществами центра кибербезопасности. «Это было бы хорошим вариантом для Украины», — отметил она.

Райс заявила, что Вашингтон относится с большой поддержкой и симпатией к Украине. «Если мы хотим противостоять российской напористости и агрессивности, то Украина, которая хорошо функционирует и является другом Соединенных Штатов, будет очень большой частью этого», — резюмировала политик.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. В январе министр иностранных дел Павел Климкин признал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.

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