США оценили прогресс Украины для вступления в НАТО

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Украине еще многое нужно сделать для членства в НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 24 августа, пишет Reuters.

По его словам, крайне важно разрешить кризис на юго-востоке страны, а оставлять в нынешнем состоянии ситуацию с Крымом и Донбассом — опасно. «Я думаю, что прогресс есть, однако еще многое нужно сделать», — приводит его слова РИА Новости.

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Болтон добавил, что многое зависит от самого Киева и того, как он выполнит военные и политические требования альянса.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал создать сильнейшую армию в Европе. Он также заявил, что «главный месседж (...) с саммита НАТО — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия».

В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Однако в марте этого года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что страна не готова к вступлению в альянс.

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