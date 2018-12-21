Оценены перспективы членства Украины в НАТО

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер оценил перспективы членства Киева в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Волкера, страна пока не готова присоединиться к Североатлантическому альянсу, а страны НАТО не готовы к расширению за счет Украины. Однако США заинтересованы в активизации усилий по этому вопросу. «Мы бы хотели увидеть движение в этом направлении», — сказал он.

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Также Волкер оптимистичен касательно продолжения военной помощи Украине. «Допускаю, что о первом транше военной помощи Конгресс сообщит в начале года», — заявил он. По словам спецпредставителя США сосредоточатся на модернизации военно-морских сил Украины и противовоздушной обороны страны.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко предложил внести в основной закон страны изменения, которые «зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также курс Украины на интеграцию в НАТО.

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