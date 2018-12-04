НАТО останется в Черном море

НАТО планирует остаться в Черном море. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел Грузии и Украины, передает РИА Новости.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс уже увеличил присутствие в Черном море. Кроме того, НАТО дал понять союзникам, что продолжит поддерживать Украину, заявил генсек «Мы снова призываем Россию незамедлительно освободить украинские корабли и моряков, предоставить свободу навигации в Азовском море», — добавил он.

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Ранее сенат США принял резолюцию, осуждающую провокационные действия России против Украины в связи с ситуацией в Керченском проливе.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение, а Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в связи с инцидентом.

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