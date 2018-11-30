Украинцы потренировались отражать атаки с Азовского моря

Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения по поражению воздушных целей. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По распоряжению командующего ООС прошли учения по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара противника на приморском направлении. Цель — совершенствовать навыки управления огнем во время действий вражеской авиации на малых и предельно малых высотах в районе побережья Азовского моря.

Штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, которые прикрывают морское побережье. В ответ военные условно уничтожили воздушные цели. «Кроме того, состоялось выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям», — говорится в сообщении ООС.

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25 ноября Россия подняла в небо штурмовики и ударные вертолеты во время инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Украина боевую авиацию не задействовала, объяснив это тем, что в Крыму очень мощная ПВО, а во время задержания украинских судов российскими пограничниками было уже темно. 29 ноября Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, на которой якобы слышны переговоры российских летчиков, обстрелявших украинские корабли.

Москва утверждает, что три украинских корабля нарушили границу и опасно маневрировали в российских водах, арестованы 24 моряка. Киев обвиняет Россию в военной агрессии, в некоторых регионах Украины объявлено военное положение.

Украина не признает Крым и воды вокруг него российскими, однако утверждает, что корабли не заходили даже в них. Москва настаивает, что суда зашли в те воды, которые еще до присоединения Крыма к РФ были российскими.

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