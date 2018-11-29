Опубликованы переговоры «обстрелявших» украинские корабли российских летчиков

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала радиоперехват переговоров, как утверждается, пилотов российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным управлением, которые, по мнению ведомства, 25 ноября обстреляли в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины — катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Запись переговоров опубликована на YouTube-канале СБУ.

Как передает телеканал «112 Украина», в ходе брифинга заместитель главы спецслужбы Олег Фролов указал на то, что ставшие мишенью для российских военных украинские моряки «чудом» выжили после шести различных видов нападения. По его словам, украинцы пережили таран «Яны Капу» российским кораблем «Дон», боевое применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, боевое применение двух ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52, применение россиянами крупнокалиберного корабельного вооружения (Фролов заявил, что огонь велся по рубке, где находились украинские моряки), штурм кораблей российским спецназом и применение физического насилия, которое, по словам замглавы СБУ, продолжается и сейчас.

В свою очередь, опубликованный СБУ радиоперехват «не оставляет никаких сомнений, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей», сказал Фролов.

25 ноября в районе Керченского пролива пограничники ФСБ задержали направлявшиеся из Одессы в Мариуполь корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые без разрешения пересекли границу РФ и начали опасное маневрирование. При этом российский приграничный корабль пошел на таран «Яны Капу». Россия перекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинские корабли были атакованы российской авиацией — по его словам, истребитель Су-30 выпустил по ним две ракеты. В хронологии событий, обнародованной ФСБ, говорится, что выстрелы по украинским судам производили только военные корабли.

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