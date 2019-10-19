Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, информацию об этом публикует «Интерфакс».

По его словам, вопрос предоставления кредита, который длительное время обсуждается правительствами двух стран, возможно, так и не будет решен. «Не решено пока. Его (решения по этому вопросу — прим. «Ленты.ру») может и не будет», — сказал Силуанов.

Также вице-премьер отметил, что перспектива выдачи займа не зависит от переговоров Москвы и Минска по экономической интеграции. В целом правительства России и Белоруссии продолжают работу над дорожной картой актуализации Союзного договора. «У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты, каждое ведомство по своим разделам отрабатывает», — добавил он.

В июле замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что Минск ведет переговоры с Банком развития Китая о кредите на 600 миллионов долларов для замещения российского госкредита.

В апреле Антон Силуанов заявил, что вопрос о предоставлении Минску кредита уже решен — президент России Владимир Путин одобрил выделение средств. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что официально не может подтвердить эту информацию. Силуанов также отмечал, что при соблюдении определенных условий Белоруссия может получить дополнительные 200 миллионов из Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2017 году Россия выделила 700 миллионов долларов кредита для Минска, тогда деньги также выделялись на погашение предыдущих обязательств перед Москвой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!