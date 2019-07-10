Белоруссия решила взять кредиты у Китая вместо России

Белоруссия завершает переговоры с Банком развития Китая о кредите на 600 миллионов долларов для замещения российского госкредита. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов республики Андрея Белковеца.

«Мы рассчитывали на кредит России. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами», — пояснил политик.

Внешний госдолг Белоруссии на 1 мая 2019 года составил 16,7 миллиарда долларов, от России страна получила госкредитов более чем на шесть миллиардов долларов. В текущем году белорусская сторона должна погасить долги на 3,2 миллиарда долларов, рефинансировав обязательства на 1,3 миллиарда долларов. В Минфине Белоруссии рассчитывают, что основным источником этих средств станет выпуск еврооблигаций. «Разместить выпуск еврооблигаций на сумму один миллиард долларов — это не проблема», — заявил Белковец.

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О том, что правительство Белоруссии намерено привлечь кредит от Банка развития Китая, который может стать альтернативой российскому займу стало известно в мае. Министр финансов республики Максим Ермолович сообщал, что меморандум о сотрудничестве с китайской кредитной организацией уже подписан. Говоря о привлечении кредитных средств от Москвы, министр уточнил, что «лучше российским коллегам задать этот вопрос». По словам главы Минфина, белорусская сторона внесла свое предложение, но решение за Россией. «Здесь не надо никаких движений делать, надо просто принять решение, и все. Решение не за нами. Если бы мы были кредиторами, то стороне заемщика объяснили бы свое решение», — объяснил Ермолович.

В апреле первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос о предоставлении Минску кредита уже решен — президент России Владимир Путин одобрил выделение средств. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что официально не может подтвердить эту информацию и заявлений делать не может.

Силуанов также отмечал, что при соблюдении определенных условий Белоруссия может получить дополнительные 200 миллионов из Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2017 году Россия выделила 700 миллионов долларов кредита для Белоруссии, тогда деньги также выделялись на погашение предыдущих обязательств перед Москвой.

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