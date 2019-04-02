Кремль прояснил вопрос с кредитом ради долга для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что окончательного решения касательно предоставления Белоруссии кредита в размере 600 миллионов долларов для погашения текущего долга Минска перед Москвой пока нет и вопрос прорабатывается. Слова пресс-секретаря приводит «Интерфакс».

«Давайте дождемся соответствующего момента. Этот вопрос находится в проработке», — заявил Песков, отметив, что вопрос затрагивался во время переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

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Ранее во вторник, 2 апреля, первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос о предоставлении Минску кредита уже решен — Владимир Путин одобрил выделение средств. Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что официально не может подтвердить эту информацию и заявлений делать не может.

Силуанов также отмечал, что при соблюдении определенных условий Белоруссия может получить дополнительные 200 миллионов из Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2017 году Россия выделила 700 миллионов долларов кредита для Белоруссии, тогда деньги также выделялись на погашение предыдущих обязательств перед Москвой.

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