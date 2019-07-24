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Взявшая кредит у китайцев Белоруссия попросила денег в Европе

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Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) предоставит Белоруссии два кредита на общую сумму в 176 миллионов евро. Об этом сообщил вице-президент банка Вазиль Гудак, передает Reuters.

Большая часть займа — 110 миллионов — пойдет на реконструкцию автомобильной дороги, а оставшиеся 66 потратят на улучшение инфраструктуры водоснабжения. Как уточняет БЕЛТА, речь идет о реконструкции трассы М7 Минск — Вильнюс.

В EIB полагают, что к концу текущего года общий объем кредитов, выданных стране, составит 500 миллионов евро.

Основная задача EIB состоит в предоставлении кредитов слабо-развитым европейским регионам. В Белоруссии он работает два года. В будущем акцент будет делаться на заключении соглашений по улучшению экологии.

В начале июля стало известно, что Белоруссия завершает переговоры с Банком развития Китая о займе на 600 миллионов долларов для замещения российского госкредита. Изначально эти деньги собирались занять у России. «Мы рассчитывали на кредит России. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами», — говорил замминистра финансов республики Андрей Белковец.

В 2017 году Россия выделила 700 миллионов долларов кредита для Белоруссии, тогда деньги также выделялись на погашение предыдущих обязательств перед Москвой.

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