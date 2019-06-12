Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

«По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 миллионов долларов, и по траншу ЕФРС (Евразийского фонда стабилизации и развития — прим. «Ленты.ру») на 200 миллионов долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия», — сказал Ермолович.

За счет этих средств, бюджетного профицита в 700 миллионов долларов и заимствований на внутреннем рынке Белоруссия планировала погасить внешние обязательства.

Однако из-за проблем с траншами Минск начал прорабатывать альтернативные пути заимствования. На внутреннем рынке привлекли 500 миллионов долларов за счет выпусков облигаций, номинированных в американской валюте и евро. Планируется также заместить часть российских источников на китайском рынке: достигнута предварительная договоренность с Банком развития КНР на привлечение 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).

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