«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.

Собеседники издания утверждают, что в ходе аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2019 планировалось подписание контрактов на поставку четырех машин. «Тянули с ценой до последнего. Когда согласовали цены — 11,7 миллиона долларов за один Ми-171 и 11,9 миллиона долларов за один Ми-172 — покупатели уже уехали», — сказал один из источников.

Цена на эти модели для внутреннего рынка колеблется в районе 8 миллионов долларов.

В холдинге рассказали изданию, что встречи с представителями этих стран действительно были, однако «переговоры находятся на начальной стадии, никаких контрактов к подписанию не планировалось».

В 2018 году глава «Вертолетов России» Андрей Богинский попросил министра транспорта Максима Соколова провести совещание с Минпромторгом и Росавиацией, чтобы определить меры для упрощения сертификации авиатехники «в приоритетных для экспорта регионах». Утверждалось, что холдинг сталкивается с проблемами при сертификации вертолетов, в момент взаимодействия с зарубежными авиавластями. В частности, увеличиваются сроки и стоимость сертификации, снижается конкурентоспособность российской гражданской авиатехники на внешних рынках.

Российский холдинг находится под санкциями США и Евросоюза.

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