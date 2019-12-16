Путин оценил позиции России на рынке вооружения

Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, санкции и недобросовестная конкуренции этому не мешают, заявил президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию. Его цитирует ТАСС в понедельник, 16 декабря.

«Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов», — сказал глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

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11 ноября сообщалось, что долг покупателей и поставщиков российского оружия перед «Рособоронэкспортом» достиг 13 миллиардов долларов (около 813 миллиардов рублей).

В феврале аналитики Jane’s by IHS Markit сообщали, что к 2020 году Россия уступит Франции второе место по экспорту вооружений.

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