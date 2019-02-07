России предрекли потерю второго места по экспорту оружия

Россия к 2020 году уступит Франции второе место по экспорту вооружений. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Jane’s by IHS Markit.

По прогнозам, Франция продаст оружия на 6,96 миллиарда долларов, тогда как Россия — на 6,85 миллиарда. Лидером в отрасли останутся США. Причиной укрепления позиций Парижа станут поставки истребителей Rafale в Индию и Катар, а также рост спроса на вертолеты. Также успехом на рынке пользуются французские военные корабли, танки, артиллерийские системы и боеприпасы.

В 2018 году оружейные доходы Москвы составили 8,47 миллиарда, это на три процента хуже показателя 2017 года. Один из крупнейших торговых партнеров России — Китай — перестал приобретать технику в тех же количествах, и даже начал отвоевывать долю рынка.

США в 2018 году заработали на продаже вооружений 32,75 миллиарда долларов.

В 2017 году Стокгольмский международный институт исследования проблем мира составил рейтинг, по которому первые три места в рейтинге ста крупнейших военно–промышленных компаний мира занимают производители из США. Лидером стал концерн Lockheed Martin, на втором — Boeing, на третьем — Raytheon. Российская Объединенная авиастроительная корпорация переместилась на 13-е место с 17-го годом ранее.