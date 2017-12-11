Российские компании проиграли американским в рейтинге производителей оружия

Первые три места в рейтинге ста крупнейших военно–промышленных компаний мира за 2016 год занимают производители из США. Рейтинг составлен Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

Первое место в глобальном списке лидеров по продажам вооружения занимает американский концерн Lockheed Martin, второе — Boeing, третье — Raytheon. Российская Объединенная авиастроительная корпорация переместилась на 13-е место с 17-го в рейтинге 2015 года. Объединенная судостроительная корпорация находится на 19-м месте (15-е в 2015 году), «Алмаз-Антей» занял в списке 24-е место (26-е годом ранее), холдинг «Вертолеты России» — на 29-й строчке (24-я в 2015-м).

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Американские компании в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличили свою долю в мировом объеме продаж на четыре процента. Европейские производители нарастили продажи на 0,2 процента, компании из России — на 3,8 процента.

Прошлый год стал первым годом роста продаж после последних пяти лет непрерывного падения, отмечают в SIPRI. В 2016 году продажи оружия в мире выросли на два процента, до 375 миллиардов долларов.

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался в районе 15-16 миллиардов долларов в год. На долю «Рособоронэкспорта» приходится около 13-14 миллиардов.