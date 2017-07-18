«Рособоронэкспорт» продал оружия на 4,5 миллиарда долларов

С начала 2017 года «Рособоронэкспорт» передал инозаказчикам оружия на 4 миллиарда 517 миллионов долларов. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на открывшемся в Подмосковье авиасалоне МАКС-2017 заявил глава компании Александр Михеев.

По его словам, отгрузки идут в соответствии с годовым планом. Общий объем продукции военного назначения, запланированный для экспорта в 2017 году, — 12,9 миллиарда долларов.

Ранее Михеев сообщал, что портфель заказов компании составляет около 45 миллиардов долларов.

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался в районе 15-16 миллиардов долларов в год, при этом на долю «Рособоронэкспорта» приходится около 13-14 миллиардов. Разницу составляют старые контракты, заключенные до 2007 года (когда «Рособоронэкспорт» полностью замкнул на себя продажи российского оружия), а также новые соглашения по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей.

Схожие показатели выдерживаются уже с 2012 года. До того момента шел сильный рост доходов — с 2,5-3,5 миллиарда долларов в 1990-х годах.

«Рособоронэкспорт» создан в 2000 году путем слияния компаний «Росвооружение» (занималась контрактами на производство нового вооружения по заказу иностранных государств) и «Промэкспорт» (специализировалась на поставках готовой техники из наличия Минобороны, а также запчастей).

