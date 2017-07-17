«Рособоронэкспорт» за полгода продал авиатехники на 2 миллиарда долларов

С начала года объем экспорта авиатехники и авиационного вооружения по контрактам «Рособоронэкспорта» составил два миллиарда долларов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин.

Ранее, 13 июля, глава компании Александр Михеев сообщил, что за 17 лет существования «Рособоронэкспорт» передал заказчикам 1300 самолетов и вертолетов на сумму 65 миллиардов долларов. В конце июня 2017-го Михеев рассказал, что за первое полугодие компания передала заказчикам продукции военного назначения на три миллиарда долларов, а новых контрактов подписала на восемь миллиардов.

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В конце 2016 года представитель «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев заявил, что основу портфеля заказов компании составляет авиационная техника (46 процентов), средства ПВО (22 процента), вооружения и техника сухопутных войск (18 процентов), а также военно-морская техника (10 процентов). На момент создания «Рособоронэкспорта» в 2000 году, по словам Корнева, доля авиатехники в пакете заказов превышала 80 процентов.

«Рособоронэкспорт» создан путем слияния компаний «Росвооружение» (занималась контрактами на производство нового вооружения по заказу иностранных государств) и «Промэкспорт» (специализировалась на поставках готовой техники из наличия Минобороны, а также запчастей).

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался в районе 15-16 миллиардов долларов в год, при этом на доля «Рособоронэкспорта» — около 13-14 миллиардов. Разница приходится на ряд старых контрактов, заключенных до 2007 года, а также на новые соглашения по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей.

Схожие показатели выдерживаются уже с 2012 года. До того момента шел сильный рост доходов — с 2,5-3,5 миллиарда долларов в 1990-х годах. Текущий портфель заказов компании составляет около 45 миллиардов долларов.