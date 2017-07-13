«Рособоронэкспорт» раскрыл объем продаж авиатехники из России за 17 лет

С момента образования «Рособоронэкспорт» продал авиационной техники на общую сумму около 65 миллиардов долларов. Как сообщает пресс-служба компании, за 17 лет экспортировано более 1,3 тысячи самолетов и вертолетов, а также разнообразное сопутствующее имущество.

«По нашим прогнозам, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50 процентов. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

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В июне Михеев рассказывал, что портфель текущих заказов «Рособоронэкспорта» составляет 45 миллиардов долларов.

В конце 2016 года представитель корпорации Сергей Корнев заявил, что основу портфеля заказов составляет авиационная техника (46 процентов), средства ПВО (22 процента), вооружения и техника сухопутных войск (18 процентов), а также военно-морская техника (10 процентов). На момент создания «Рособоронэкспорта» в 2000 году, по словам Корнева, доля авиатехники в пакете заказов превышала 80 процентов.

«Рособоронэкспорт» создан путем слияния компаний «Росвооружение» (занималась контрактами на производство нового вооружения по заказу иностранных государств) и «Промэкспорт» (специализировалась на поставках готовой техники из наличия Минобороны, а также запчастей).

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался в районе 15-16 миллиардов долларов в год, при этом на долю «Рособоронэкспорта» приходится около 13-14 миллиардов. Разница приходится на ряд старых контрактов, заключенных до 2007 года, а также на новые соглашения по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей.