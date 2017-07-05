В «Рособоронэкспорте» сообщили о возможной закупке Индонезией Су-35 в кредит

Для закупки многофункциональных истребителей Су-35 Индонезии может быть выделен российский кредит, это решение находится в стадии обсуждения. Об этом заявил РИА Новости глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«У нас есть обязательства по встречной торговле, нужно отработать механизм всей этой программы. Мы согласовали программы офсетных обязательств, обрисовали облик самолета, сроки поставок, программы обучения. Мы должны сформировать весь проект исходя из законодательства Индонезии», — рассказал Михеев о подготовке сделки.

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О том, что контракт на истребители уже согласован, 19 июня заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В феврале 2016 года сообщалось, что Индонезия намерена закупить 10 самолетов Су-35. Эту информацию подтвердил и министр обороны страны Рямизард Рякуду.

Изначально, в 2015 году, планировалась закупка 12 истребителей. Индонезия планирует заменить на Су-35 устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II: из 12 машин этого типа в летной готовности в данный момент находятся только два.

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).