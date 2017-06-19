Согласован контракт на поставку Су-35 в Индонезию

Россия и Индонезия согласовали контракт на поставку истребителей Су-35С. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, идет подготовка к подписанию сделки.

В феврале 2016 года источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил, что Индонезия намерена закупить 10 машин этого типа. Эту информацию подтвердил и министр обороны страны Рямизард Рякуду. Первоначально, в 2015 году, планировалась закупка 12 истребителей.

Индонезия собирается заменить на Су-35С устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II (из 12 самолетов этого типа в летной готовности в данный момент находятся только два).

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин), а также продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).

