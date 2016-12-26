Эксперты сообщили о передаче первых четырех Су-35 Китаю

В Китай прибыла первая четверка истребителей Су-35, изготовленных по контракту с Пекином на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий. Факт передачи самолетов заказчику подтверждается и сообщениями на городском ресурсе Комсомольска-на-Амуре.

Ссылаясь на неофициальные китайские источники, bmpd сообщает, что самолеты прибыли в Китай утром 25 декабря. Опираясь на данные сайта слежения flightradar24, эксперты отмечают, что в этот период фиксировался перелет из Комсомольска-на-Амуре самолета Ил-76ТД-90ВД авиакомпании «Волга-Днепр» (регистрационный номер RA-76950).

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Самолет прибыл на военный аэродром Цансянь в провинции Хэбэй, на которой развернута одна из баз учебно-испытательного центра ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. После этого машина перелетела на аэродром Суйцзы, к месту базирования 6-го авиаполка 2-й авиадивизии ВВС НОАК, оснащенной российскими машинами Су-27СК.

«Предположительно, данный Ил-76ТД-90ВД доставил необходимое техническое оборудование для Су-35, и вместе с этим бортом в Суйцзы через Цансянь перелетели своим ходом из Комсомольска-на-Амуре первые четыре китайских Су-35. Возможно, что 6-й авиационный полк ВВС НОАК и будет перевооружаться с Су-27СК на самолеты Су-35», — отмечают эксперты.

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 стоимостью около двух миллиардов долларов был заключен в ноябре 2015-го. В 2017 и 2018 годах планируется передать еще по 10 машин. С осени 2016-го в Подмосковье велось обучение китайского летно-технического персонала.