В ФСВТС сообщили о скором подписании контракта с Индонезией на поставку Су-35

Россия и Индонезия ведут согласование контракта на поставку многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов, глава российской делегации на малайзийском авиасалоне LIMA 2017.

«Надеемся на то, что подписание состоится в ближайшее время», — подчеркнул Петухов.

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Ранее, в феврале 2016 года, источник в сфере военно-технического сотрудничества указал, что Индонезия намерена закупить 10 машин этого типа. Эту информацию подтвердил и министр обороны страны Рямизард Рякуду. Первоначально планировалась закупка 12 истребителей.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

В рамках действующей госпрограммы вооружения Воздушно-космические силы России должны получить 98 самолетов Су-35С до 2020 года. Также 24 машины этого типа купил Китай, в декабре 2016 года он получил первую четверку самолетов.