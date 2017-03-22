Су-35 пообещали расширение географии поставок

География поставок истребителя Су-35 в ближайшие годы может серьезно расшириться. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, возглавляющий объединенную делегацию Ростеха и Рособоронэкспорта на выставке LIMA-2017.

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«География ожидается очень широкая. Помимо Китая и Индонезии машиной интересуются на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Латинской Америке», –– отметил Кладов.

Во вторник, 21 марта, замдиректора ФСВТС Михаил Петухов сообщил, что контракт с Индонезией должен быть подписан в ближайшее время. Ранее стало известно, что Джакарта намерена приобрести 10 машин этого типа. В декабре 2016 года первые четыре Су-35 были переданы в Китай в рамках контракта на поставку 24 истребителей, подписанного в ноябре 2015 года.

Выставка LIMA-2017 открылась на острове Лангкави, Малайзия, 21 марта. В работе выставки принимают участие основные компании российского оборонно-промышленного комплекса, включая ОАК, ОСК, «Ростех», «Алмаз-Антей» и основного экспортера вооружений и военной техники — АО «Рособоронэкспорт».