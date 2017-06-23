Глава «Рособоронэкспорта» назвал объем заказов на оружие для Индии

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» по контрактам и соглашениям с Индией существенно превышает четыре миллиарда долларов. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Михеев. Соответствующий пресс-релиз компании поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 июня.

«Сегодня портфель заказов "Рособоронэкспорта" по контрактам и соглашениям с Индией существенно превышает четыре миллиарда долларов США. И это без учета документов, готовящихся к подписанию. Не сомневаюсь, что в ближайшие год-два совокупный объем контрактов, подписанных в сфере ВТС России и Индии с момента начала сотрудничества в 1960 году, превысит планку в 70 миллиардов долларов США», — добавил Михеев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество является одним из базовых элементов российско-индийских отношений.

Ранее в пятницу 23 июня в Минобороны прошла российско-индийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству, в результате которой главы военных ведомств Сергей Шойгу и Арун Джейтли подписали дорожную карту развития двусторонних отношений.

Шойгу подчеркнул, что взаимодействие России и Индии много лет носит характер привилегированного стратегического партнерства.