Россия продлила Индии лицензию на выпуск танков Т-90С

Лицензия на выпуск танков Т-90С в Индии продлена. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

«Российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков, и мы готовы удовлетворить любое обращение наших индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С», — заявил Дрожжов.

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Поставки танков Т-90С велись в Индию на основании нескольких контрактов. В 2001 году «Уралвагонзавод» поставил индийским военным 124 готовых танка и машинокомплекты для сборки еще 186. В 2004-м было подписано соглашение о развертывании лицензионной сборки в Индии 1000 машин этого типа. В 2007-м «Уралвагонзавод» дополнительно продал Индии 124 танка и 223 машинокомплекта.

По оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий, реализация контракта на лицензионный выпуск ведется очень медленно: 1000 танков должны были быть собраны к 2020 году, однако с 2009-го индийская армия получила по этой линии не более 200 машин, и к указанному сроку получит еще около 400.

В конце 2016 года появилось сообщение, что индийские военные намерены закупить в России 464 модернизированных танка Т-90МС. В Нью-Дели не пояснили, имеется ли в виду конверсия части ранее заключенного контракта на лицензионный выпуск Т-90С (с доплатой по отдельному соглашению) либо прямая закупка в России готовых танков и машинокомплектов.

Весной 2016 года «Рособоронэкспорт» подтвердил, что ведет переговоры с Индией об организации лицензионного выпуска Т-90МС.