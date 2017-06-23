Россия и Индия договорились развивать военно-техническое сотрудничество

В Минобороны прошла российско-индийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству, в результате которой главы военных ведомств Сергей Шойгу и Арун Джейтли подписали дорожную карту развития двусторонних отношений. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия, целью которого является повышение боеготовности вооруженных сил наших стран, обмен опытом в самых различных областях военного дела», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что взаимодействие России и Индии много лет носит характер привилегированного стратегического партнерства. Он добавил, что особо значимым его аспектом являются совместные военные учения. Очередные маневры «Индра-2017» планируется провести осенью на территории Восточного военного округа.

Россия и Индия также сотрудничают в сфере производства и поставок вооружений и военной техники. В числе прочего стороны реализуют ряд совместных проектов в авиационной сфере (включая разработку истребителя пятого поколения FGFA для ВВС Индии), сухопутных и военно-морских вооружениях.