В ходе ежегодных оперативно-тактических учений TROPEX-2017 индийский флот задействовал на учениях авианосец «Викрамадитья» и ракеты Brahmos. Об этом сообщает The Economic Times.

Всего в маневрах принимают участие более 60 кораблей, пять подводных лодок и более 70 летательных аппаратов трех командований ВМС Индии, а также ВВС и береговой охраны. В их числе также ракетные эсминцы и фрегаты, оснащенные противокорабельными ракетами Brahmos российско-индийской разработки. Учения проходят в Аравийском море и северной части Индийского океана.

8 февраля эсминец «Ченнаи» типа «Колката» провел стрельбы с использованием Brahmos. В ходе учений также проводятся дневные и ночные полеты истребителей МиГ-29К, береговых патрульных самолетов Ил-38SD, а также истребителей Су-30, истребителей-бомбардировщиков Jaguar, военно-транспортных самолетов C-130J и летающих танкеров Ил-78 ВВС Индии.

По словам представителей индийского Минобороны, целью учений является проверка боевой готовности и отработка взаимодействия между различными частями ВМС и других структур.