Россия за 17 лет поставила за рубеж технику для ВМФ на 24 миллиарда долларов

Объем зарубежных поставок российской военно-морской техники после 2000 года составил 24 миллиарда долларов. В общей сложности за прошедшие 17 лет Россия поставила на экспорт около 50 боевых кораблей, треть этого объема составляют подводные лодки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Доля военно-морских заказов в общем пакете, по словам Михеева, в последние годы составляет около 12 процентов. «Это сопоставимо с долей наших конкурентов из ведущих стран-экспортеров продукции военного назначения», — отметил он.

Руководитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что на открывающемся 28 июня в Санкт-Петербурге военно-морском салоне компания представит ряд экспортных образцов, некоторые из них будут продемонстрированы впервые.

19 июня в ходе парижского авиасалона Михеев назвал цифру имеющихся заказов на российское оружие. По данным руководителя РОЭ, в настоящее время портфель заказов компании оценивается примерно в 45 миллиардов долларов. Объем ежегодных поставок на экспорт с начала 2000-х годов колеблется в районе 15-16 миллиардов долларов в год, из которых на долю «Рособоронэкспорта» приходится 13-14 миллиардов.

«Рособоронэкспорт» с 2007 года является единым государственным посредником, уполномоченным продавать продукцию военного назначения за рубеж. Компания контролирует большую часть российского военного экспорта. До того момента правом самостоятельной внешнеторговой деятельности владел ряд крупных предприятий оборонки, в частности РСК «МиГ», реутовское НПО машиностроения, КБ машиностроения (Коломна) и КБ приборостроения (Тула).